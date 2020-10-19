Сафронову назвали имя его предполагаемого вербовщика. Но так и не показали переписку с ним

Следователь ФСБ Александр Чабан назвал обвиненному в госизмене Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. Озвученное имя не стало неожиданностью для обвиняемого, пишет ТАСС.

Сафронов дал «исчерпывающие показания» о своих взаимоотношениях с этим человеком, рассказал следователь. Чабан также отметил, что не может раскрыть имя вербовщика, поскольку связан подпиской о неразглашении.

«Интерфакс» со ссылкой на авторитетный источник ранее сообщил, что следствие считает вербовщиком Сафронова бывшего чешского журналиста Мартина Лариша.

«Лариш, по версии следствия, завербовал Сафронова в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат и руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, представляющий интересы Сафронова, заявил, что имя предполагаемого вербовщика было названо спустя три месяца после задержания экс-журналиста и советника Рогозина. «Зачем следствию было скрывать от Сафронова имя этого человека, не указывая его в официальном обвинении — остается загадкой», — отметил Павлов.

При этом, давая показания, Сафронов, по словам Павлова рассчитывал увидеть свою переписку с Ларишем, на основе которой и строится обвинения в государственной измене. Однако посмотреть ее экс-журналисту так и не дали.

«Следователь и после показаний не раскрыл те письма между Сафроновым и Ларишем, которые составляют основу данного дела, но мы этого добьемся», — пообещал Павлов.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

Мартин Лариш является руководителем «Центра безопасности анализа и предотвращения» (СВАР). Лариш ранее заявлял, что ни он, ни его центр не причастны к деятельности чешских спецслужб и не вербовали Сафронова.