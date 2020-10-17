Канье Уэст выпустил песню о своем участии в президентских выборах

Канье Уэст опубликовал новую песню «Nah Nah Nah», в которой затронул темы своего участия в президентской гонке и конфликта с со звукозаписывающей студией.

В треке Канье говорит, что ему некогда отвечать на сообщения, потому что он занят предвыборной кампанией. Он сравнил себя с Оби-Ваном Кеноби, о котором думают, что он устал, хотя рэпер настаивает на обратном.