Канье Уэст выпустил песню о своем участии в президентских выборах

Канье Уэст опубликовал новую песню «Nah Nah Nah», в которой затронул темы своего участия в президентской гонке и конфликта с со звукозаписывающей студией.
В треке Канье говорит, что ему некогда отвечать на сообщения, потому что он занят предвыборной кампанией. Он сравнил себя с Оби-Ваном Кеноби, о котором думают, что он устал, хотя рэпер настаивает на обратном.
Артист также напомнил о своем конфликте со студиями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing, которые он обвинил в порабощении. Он заявил, что продюсеры ведут себя как хозяева, лишающие его доступа к собственным записям.
На этой неделе Канье Уэст запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, на котором выложил агитационный ролик. На видео он призывает американцев возродить приверженность к вере (включая молитву), обрести видение и действовать, руководствуясь верой.