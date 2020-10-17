перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жан-Люк Годар начал подготовку к съемкам нового фильма 14:11
Журналист из Беларуси создал сеть фейковых экспертов. Он берет у них комментарии уже 10 лет 13:59
Канье Уэст выпустил песню о своем участии в президентских выборах 13:22
В России создадут останавливающий размножение коронавируса препарат 12:47
В США казнят первую женщину впервые за почти 70 лет 11:58
Mika Baumeister/Unsplash В России за сутки зарегистрировали 14 922 случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 14 922 случая коронавируса 10:49
В Хабаровске протестующие вновь вышли на улицы. Это уже 99-я акция в поддержку Сергея Фургала 10:27
Бельгия вводит комендантский час и закрывает рестораны из‑за коронавируса 9:35
Жители Парижа назвали фильмы и сериалы, которые лучше всего описывают их город 8:46
Рэпер Пи Дидди основал политическую партию. Она поддерживает Байдена и защищает права темнокожих 4:46
ВОЗ назвал единственный действенный препарат от COVID-19 4:00
Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers»
Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers» 3:08
Китай испытал систему массового запуска боевых дронов 2:05
Biffy Clyro выпустили оркестровую версию песни «Space». В ее записи участвовали больше 40 музыкантов 1:10
Во Франции мужчина обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда 0:22
Steven Ritzer/Unsplash Путин внес законопроект о запрете признавать в России гей-браки, заключенные за границей
Путин внес законопроект о запрете признавать в России гей-браки, заключенные за границей Вчера в 23:05
Microsoft: удаленная работа не снижает продуктивность, но негативно влияет на креатив Вчера в 22:55
Эксперты: работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей из‑за пандемии Вчера в 22:12
Боб Дилан и Джордж Клуни экранизируют книгу Джона Гришэма «Джо из Калико» Вчера в 22:02
Gorillaz запустят свое радиошоу на Apple Music Вчера в 21:26
Отключить рекламу

Канье Уэст выпустил песню о своем участии в президентских выборах

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:22

Канье Уэст опубликовал новую песню «Nah Nah Nah», в которой затронул темы своего участия в президентской гонке и конфликта с со звукозаписывающей студией.

В треке Канье говорит, что ему некогда отвечать на сообщения, потому что он занят предвыборной кампанией. Он сравнил себя с Оби-Ваном Кеноби, о котором думают, что он устал, хотя рэпер настаивает на обратном.

Артист также напомнил о своем конфликте со студиями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing, которые он обвинил в порабощении. Он заявил, что продюсеры ведут себя как хозяева, лишающие его доступа к собственным записям.

На этой неделе Канье Уэст запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, на котором выложил агитационный ролик. На видео он призывает американцев возродить приверженность к вере (включая молитву), обрести видение и действовать, руководствуясь верой.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить