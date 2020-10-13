Восстановить веру и обрести видение: Канье Уэст представил агитационный ролик и предвыборный сайт

«Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими Бог хочет нас видеть», — считает кандидат в президенты.

Для достижения последних двух пунктов рэпер предлагает весьма консервативную программу. Он призывает американцев возродить приверженность к вере (включая молитву), обрести видение, действовать, руководствуясь верой, и построить сильное государство на основе сильных семей, которые Канье называет строительными кирпичиками общества и нации.

Канье Уэст запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах и опубликовал агитационный ролик. На видео рэпер задается вопросами о судьбе Америки, лучшей доле для ее народа и настоящей справедливости.

Еще более подробно предвыборная программа рэпера раскрыта на сайте kanye2020.country. Среди ее пунктов — возрождение веры и конституционной приверженности свободе вероисповедания, восстановление национальной экономики и забота об экологии, реформы образовательной системы и системы правосудия, а также изменение подхода к политике, которая «обращается ко всем американцам одинаково, независимо от расы, цвета или этноса». Каждый из этих пунктов программы сопровождается цитатой из Библии.

Кроме политических предложений Канье и агитационного ролика на сайте можно найти мерч в поддержку артиста. Это кепки, худи и футболки с надписями «Голосуй за Канье», «Боже, храни Америку» и «Канье-2020. Видение».

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в июле. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а президентскую администрацию он пообещал построить по модели Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

Как отмечает Forbes, рэпер не сможет выиграть выборы чисто математически, поскольку он слишком поздно начал кампанию и его зарегистрировали в качестве кандидата лишь в нескольких штатах. В других штатах избирателям придется вписывать имя Канье в бюллетень вручную, если они захотят проголосовать за него.