Канье Уэст назвал себя новым Моисеем, отказался выпускать музыку и опубликовал фото Владимира Путина

Музыкант Канье Уэст опубликовал в твиттере серию постов, в которых заявил, что не будет выпускать новую музыку, пока компании Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от обязательств по контрактам.
«Когда вы подписываете музыкальный контракт, вы лишаетесь своих прав», — написал Уэст. Он назвал современную музыкальную индустрию «невольничьими кораблями», а себя — новым Моисеем.
Уэст также выложил в твиттер фотографию президента России Владимира Путина с тренировки с российской сборной по дзюдо. Снимок прикреплен к стене, на которой написано: «Правило номер один — слушайте Канье Уэста».
В июле Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а программу озвучил достаточно радикальную. Затем он выступил перед избирателями, но его речь многие восприняли как проявление маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер. Сейчас музыкант вышел из президентской гонки.
В августе Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — писал он.
В прошлом году музыкант выпустил альбом «Jesus Is King». Прочитать о нем можно здесь. Этим летом он анонсировал новую пластинку, которая которая должна была называться «God’s County», позже рэпер изменил название на «Donda».