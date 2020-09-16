Канье Уэст назвал себя новым Моисеем, отказался выпускать музыку и опубликовал фото Владимира Путина

Музыкант Канье Уэст опубликовал в твиттере серию постов, в которых заявил, что не будет выпускать новую музыку, пока компании Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от обязательств по контрактам.

«Когда вы подписываете музыкальный контракт, вы лишаетесь своих прав», — написал Уэст. Он назвал современную музыкальную индустрию «невольничьими кораблями», а себя — новым Моисеем.

Уэст также выложил в твиттер фотографию президента России Владимира Путина с тренировки с российской сборной по дзюдо. Снимок прикреплен к стене, на которой написано: «Правило номер один — слушайте Канье Уэста».