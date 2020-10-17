В России создадут останавливающий размножение коронавируса препарат

В России начали работу над препаратом, который будет прицельно останавливать размножение коронавируса. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов, передает РИА «Новости».

По его словам, специалисты разрабатывают средство, которое будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию вируса. Препарат, у которого нет аналогов в мире, находится на стадии доклинических испытаний.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от COVID-19. Специалисты научного центра «Вектор» разработали препарат «ЭпиВакКорона», первые 60 тыс. которого будут произведены в ближайшее время.

В середине августа была зарегистрирована первая отечественная вакцина «Спутник V». Ее создали в Научно-исследовательском центре имени Гамалеи.