Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона», который разработан специалистами научного центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первые 60 тыс. доз вакцины будут произведены уже в ближайшее время.

Днем ранее регистрацию второй вакцины от COVID-19 в России анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — сообщил он.

Это уже вторая российская вакцина от коронавируса, первая — «Спутник V» — была зарегистрирована в середине августа. Препарат создали в Научно-исследовательском центре имени Гамалеи. Сейчас в Москве проходят его пострегистрационные испытания. Аналогичные исследования препарата «ЭпиВакКорона» должны начаться в ноябре–декабре.

Ранее стало известно, что Центр имени Чумакова начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. По словам Путина, этот препарат уже «на подходе».