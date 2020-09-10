Gorillaz выпустят в октябре альбом «Strange Timez»

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустит 23 октября альбом «Strange Timez», в который войдут все треки их недавнего проекта «Song Machine». Как написано в инстаграме Gorillaz, это первый сезон, значит, нас ждет продолжение.

В 2017 году Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом — «Humanz», записанный при участии Pusha T, Винса Стейплса, Дэнни Брауна и многих других музыкантов. Спустя год вышел «The Now Now», куда попали в том числе совместные записи со Снуп Доггом, Jamie Principle и Джорджем Бенсоном.

В декабре в сети в открытом доступе появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» о работе Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта — реальных участников британской виртуальной группы Gorillaz — и их продюсеров. Фильм рассказывает историю самой группы и о событиях тура в поддержку альбомов «Humanz» и «The Now Now». 16 декабря он вышел в прокат по всему миру — но только на один день (в список избранных кинотеатров попали и три московских).