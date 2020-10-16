Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян объяснил несостоявшуюся сделку по покупке «Тинькофф банка» постоянно возникавшими новыми требованиями во время переговоров. The Bell опубликовал скриншот его письма к сотрудникам.

Худавердян рассказал, что Олег Тиньков обратился в июле к генеральному директору «Яндекса» Аркадию Воложу с предложением рассмотреть покупку бизнеса. Он отметил, что Тиньков «уже много лет старается продать свой банк».

В письме говорится, что в IT-компании шли навстречу Тинькову и согласились назначить его одним из руководителей банка. Кроме того, он получал возможность помогать «Яндексу» в целом, так как после заключения сделки он в любом случае становился крупным акционером корпорации.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян.

По его словам, команда банка могла стать партнером и получила бы «свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы» IT-компании. Теперь же «Яндекс» будет самостоятельно развивать финтех.

«Тинькофф» прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса ранее 16 октября. Олег Тиньков заявил в письме к сотрудникам, что вместо объединения, о котором шла речь в начале переговоров, IT-компания захотела просто купить банк.