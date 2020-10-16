перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников 17:56
GQ Russia/YouTube Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»
Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф» 17:39
Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 17:31
Вышел первый трейлер «Пищеблока» — сериала про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова 17:01
Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance» 16:42
Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ 16:41
@tzparks/Twitter На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!
На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней! 16:38
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 ТВ-проектов IMDb 16:36
Devika Shawty из объединения Dopeclvbworld выпустила альбом «Плохая примета» 16:21
Google научился искать песни по свисту и пению 15:47
The Guardian: западная разведка считает, что отравление Навального — дело рук ФСБ 15:40
«Яндекс.Музыка» Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы
Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы 15:40
Иван Дорн и Монеточка: вышел альбом каверов на песни «Мумий Тролля» 15:26
В Таиланде заблокировали Change.org после петиции о запрете королю находиться в Германии 15:22
YouTube решил избавиться от «вредных теорий заговора» 15:03
Трудовых мигрантов могут заменить осужденными на принудительные работы 14:55
РАНХиГС Прокуратура заподозрила РАНХиГС в экстремизме
Прокуратура заподозрила РАНХиГС в экстремизме 14:39
Цену на препараты от коронавируса на основе фавипиравира снизили вдвое 14:26
«Мы, а не они купим этот говно-«Яндекс»!»: опубликовано письмо Тинькова сотрудникам о срыве сделки 14:17
Woodkid выпустил «S16» — первый за последние 7 лет альбом 13:52
Отключить рекламу

Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:39

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян объяснил несостоявшуюся сделку по покупке «Тинькофф банка» постоянно возникавшими новыми требованиями во время переговоров. The Bell опубликовал скриншот его письма к сотрудникам.

Худавердян рассказал, что Олег Тиньков обратился в июле к генеральному директору «Яндекса» Аркадию Воложу с предложением рассмотреть покупку бизнеса. Он отметил, что Тиньков «уже много лет старается продать свой банк».

В письме говорится, что в IT-компании шли навстречу Тинькову и согласились назначить его одним из руководителей банка. Кроме того, он получал возможность помогать «Яндексу» в целом, так как после заключения сделки он в любом случае становился крупным акционером корпорации.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян.

По его словам, команда банка могла стать партнером и получила бы «свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы» IT-компании. Теперь же «Яндекс» будет самостоятельно развивать финтех.

«Тинькофф» прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса ранее 16 октября. Олег Тиньков заявил в письме к сотрудникам, что вместо объединения, о котором шла речь в начале переговоров, IT-компания захотела просто купить банк.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Тинькофф банк
Люди
Олег Тиньков
Тигран Худавердян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить