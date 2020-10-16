«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!»: опубликовано письмо Тинькова сотрудникам о срыве сделки

Тиньков рассказал, что он принял решение разорвать сделку с «Яндексом», потому что вместо объединения, о котором шла речь в начале переговоров, «Яндекс» просто хотел купить «Тинькофф»: «Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС».

Основатель TCS Group Олег Тиньков в письме сотрудникам компании объяснил срыв сделки по слиянию с «Яндексом» . Текст письма опубликовало издание The Bell.

Бизнесмен отметил, что столкнулся с негативным отношением россиян к «Яндексу», а также заявил, что не верит в эту «забюрокраченную компанию».

«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!», — добавил Тиньков. По его мнению, «Тинькофф» сам способен дорасти до 20 млн клиентов, 1 млрд долларов прибыли и свыше 10 млрд долларов капитализации (сейчас капитализация — 4,6 млрд долларов).

Ранее стало известно, что «Тинькофф» и «Яндекс» отказались от слияния.