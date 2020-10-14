Россия возобновит авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой

Россия возобновит авиасообщение с Японией, Кубой с Сербией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба.

Полеты в Японию возобновятся 1 ноября. Будет осуществляться три рейса в неделю: два из Москвы и один из Владивостока. Рейсы по направлениям Москва-Белград будут осуществляться два раза в неделю. На Кубу из Москвы — в Кайо-Коко и Санта-Клара — также можно будет летать два раза в неделю. Когда возобновятся полеты в Сербию и на Кубу, пока не известно.

Как уточняет «Интерфакс», решение о возобновлении авиасообщения подписал Михаил Мишустин с учетом решений оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Авиасообщение будет восстановлено на взаимной основе.

«Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1)», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, увеличится частота рейсов в Швейцарию, Беларусь, ОАЭ и на Мальдивы.