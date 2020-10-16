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YouTube решил избавиться от «вредных теорий заговора»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

YouTube начал блокировать контент, распространяющий «вредные теории заговора». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на видеохостинг.

Компания в первую очередь будет бороться с конспирологическим движением QAnon, согласно которому президент США Дональд Трамп намерен разоблачить лидеров Демократической партии и многих американских знаменитостей, якобы занимающихся сексуальной эксплуатацией детей и поклоняющихся Сатане.

В блоге YouTube говорится, что видеохостинг уже удалил тысячи каналов и видеороликов с тематикой QAnon. В компании отметили, что продолжают бороться с пропагандой ненависти и устрашения, а блокировка конспирологического контента — еще один шаг в этом направлении.

Новые правила в рамках расширения политики относительно языка вражды появились только через три года после первой публикации, содержащей теорию QAnon. Движению приписывают многочисленные случаи беспочвенных обвинений в адрес Демократов.

В прошлом году ФБР вынесло предупреждение об «экстремистах внутри страны, объединившихся на основе теории заговора» и выделило QAnon как опасный элемент. Twitter и Facebook также начали предпринимать действия по истреблению публикаций с конспирологическим содержанием.

Ранее Facebook запретил любые посты, отрицающие или искажающие историю холокоста. Компания привела статистику, согласно которой почти 23% жителей США в возрасте от 18 до 39 лет считают эту страницу истории мифом.

Кроме того, соцсеть запретила размещать рекламу, призывающую отказываться от вакцинации. Теперь публикации с информацией о прививках могут появиться только после авторизации.

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