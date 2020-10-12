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Facebook начал блокировать контент с отрицанием холокоста

Семён Гудошников
Сегодня в 21:36

Соцсеть Facebook запретила любые публикации, отрицающие или искажающие историю холокоста. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Алгоритмы соцсети будут направлять пользователей, ищущих информацию о холокосте, к источникам, в которых содержатся достоверные сведения об этой странице истории. В компании отметили, что уже провели блокировки постов с высказываниями «о коллективной власти евреев, которые часто изображают их нацией, правящей миром или его ведущими организациями».

«Наше решение подкреплено документально подтвержденным ростом антисемитизма во всем мире и тревожным уровнем незнания о холокосте, особенно среди молодежи. Согласно недавнему опросу жителей США в возрасте от 18 до 39 лет, почти четверть считают холокост мифом», — говорится в заявлении.

В письме указано, что представители учреждений по исследованию и сохранению памяти о холокосте, среди которых мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме, считают, что именно просвещение — ключевой элемент в борьбе с ненавистью к евреям.

По поводу блокировок, которые теперь будут делаться в рамках борьбы против языка вражды, высказался глава Facebook Марк Цукеберг. Он признал, что это серьезное изменение политики соцсети.

«Меня мучили противоречия между необходимостью поддерживать свободу слова и вредом, причиненным преуменьшением или отрицанием ужасов холокоста. Мое мнение изменилось, когда я увидел данные о росте насилия на почве антисемитизма», — написал он.

В июле Конференция по материальным претензиям евреев к Германии организовала кампанию, в рамках которой известные люди со всего мира, выжившие во время холокоста, начали призывать Марка Цукерберга удалить посты, отрицающие холокост. В акции приняли участие адвокат Серж Кларсфельд, известный как охотник за нацистами, сводная сестра Анны Франк Ева Шлосс, оставшаяся в живых после Хрустальной ночи Шарлотта Кноблох и выживший в Аушвице Роман Кент, который возглавляет Американское собрание евреев, переживших холокост.

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