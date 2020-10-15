В России стало сложнее купить разливное пиво

Число магазинов, продающих разливное пиво в крупнейших городах России, сократилось на 15% по сравнению с октябрем 2019 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные 2ГИС.

Теперь подобных торговых точек всего 10 436. Последние пять лет их число росло приблизительно на 10–20% в год.

Больше всего точек исчезло в Екатеринбурге: там число магазинов с разливным пивом уменьшилось на 70%. В Москве таких точек стало меньше на на 24%, а в Петербурге — на 18%. При этом, большая часть закрытых заведений — не отдельные пивные магазины, а именно точки продаж в алкомаркетах и супермаркетах. По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, число полноценных пивных магазинов почти не изменилось.

По мнению специалистов 2ГИС, одной из причин такого сокращения точек продаж может быть отказ сети «Красное & белое» продавать разливное пиво. В 2019 году компания вывела этот продукт из своего ассортимента, объяснив это ростом производства нелегального пива, с которым невозможно конкурировать (ведь его производители не платят акцизы, налоги и так далее).

Другая возможная причина — региональные ограничения, которые власти вводили в последнее время в связи с пандемией. Из‑за них многие точки так и не смогли открыться.

Вероятно, сыграл роль также закон о «наливайках», который запретил открываться в жилых домах барам площадью меньше 20 квадратных метров. Регионы же могут устанавливать и более жесткие нормы. Как рассказали в компании «Балтика», в некоторых регионах инициатива стала чрезмерной и затронула законопослушный бизнес.

Наконец, в связи с пандемией и коронавирусными ограничениями люди стали закупаться пивом (как и другими продуктами) впрок и ориентироваться на более дешевую продукцию.