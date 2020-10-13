Через неделю московские школы могут перейти на дистанционное обучение. Пользоваться зумом запретили

Сергей Собянин поручил московским школам подготовиться к переходу на дистанционное обучение. Об этом он заявил на закрытом совещании в столичной мэрии, пишет агентство «Ура.ру» со ссылкой на несколько источников в сфере образования.

Учителям нужно за оставшуюся неделю школьных каникул, которые длятся с 5 по 18 октября, подготовиться к работе в онлайн-формате и зарегистрироваться в едином мессенджере Microsoft Teams.

По словам сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, преподавателям запретили пользоваться зумом, который был популярен во время дистанционного обучения весной. «В Москве всем школам спустили требование, что если будет дистант, то мы должны работать только с одной платформой. Сказано, что всем надо зарегистрироваться в ней и учиться с ней работать», — сообщил Луховицкий.

Перейти на дистанционное обучение могут и московские вузы. «То, что дистант будет принят, это точно, но в каком виде — вопрос. Есть разные варианты. Первый — тотальный дистант, второй — студенты частично остаются дома, третий: ряд дисциплин строго по дистанту, остальные — очно», — заявил ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

Ранее стало известно о разработке платформы, которая заменит зум. В Министерстве просвещения заявляли, что она нужна для того, чтобы «исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем». В мае российскую платформу начали тестировать.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, в том числе те, кто входит в зону риска.

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