Марии Колесниковой предлагали приехать на встречу с Лукашенко в СИЗО, но она отказалась

Одна из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета Мария Колесникова отказалась ехать на встречу с Александром Лукашенко в СИЗО. Об этом заявил адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире «Эха Москвы». Сама оппозиционерка сейчас находится под арестом.

«В пятницу [9 октября] к ней приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала. Общались на эти темы, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну что сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это [насилие] остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны», — цитирует слова Пыльченко «Медуза».

О встрече Лукашенко с оппозиционерами также рассказал адвокат блогера Сергея Тихановского Виктор Мацкевич. По его словам, Тихановский отказался жать руку президенту, сославшись на коронавирус, и просил, чтобы его не снимали на камеру. Блогеру, по словам адвоката, дали понять, что его выпустят на свободу не скоро.

Александр Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ 10 октября. В ней участвовали председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, собиравшийся баллотироваться в президенты, его сын Эдуард Бабарико, возглавлявший предвыборный штаб отца, юрист и член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров.

По словам источников «Открытых медиа» в белорусском руководстве, на встрече Лукашенко предложил оппозиционерам сделку: они смогут выйти на свободу и принять участие в работе над новой Конституцией, если остановят протесты. На следующий день директора IT-компании «PandaDoc» Дмитрия Рабцевича и члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского отпустили из СИЗО, сменив меру пресечения.