«Открытые медиа»: Лукашенко предложил оппозиционерам сделку за отказ от протестов

Александр Лукашенко предложил сделку находящимся под стражей оппозиционерам: они смогут выйти на свободу и принять участие в работе над новой Конституцией, если остановят протесты. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в белорусском руководстве.

По словам двух собеседников издания, Лукашенко пошел на сделку из‑за давления со стороны российского правительства.

«Москва еще в первом после выборов разговоре Лукашенко с Путиным дала Александру Григорьевичу месяц на подавление протестов. Потом этот срок продлевали, но теперь терпение Кремля лопнуло: ровно два месяца со дня выборов прошло, а протесты даже не стихают», — заявил полковник КГБ, прикомандированный к Совету безопасности Беларуси.

Другой источник издания считает, что пойти на переговоры Лукашенко заставило давление со стороны оставшихся в стране элит.

Из слов члена президиума Координационного совета, бывшего министра культуры Павла Латушко следует, что оппозиция на такую сделку не готова. Он заявил, что Лукашенко верить нельзя, потому что еще недавно он обвинял арестованных в экономических преступлениях, а теперь ведет с ними переговоры.

Несколько дней назад Лукашенко встретился с белорусскими оппозиционерами в СИЗО, однако содержание беседы не разглашалось. В разговоре участвовали председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, собиравшийся баллотироваться в президенты, его сын Эдуард Бабарико, возглавлявший предвыборный штаб, юрист и член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров.

Вскоре стало известно, что правительство готово пойти на уступки, и через сутки после встречи на свободу вышли участник оппозиционного движения Дмитрий Рабцевич и Воскресенский, которому «поручили готовить предложения к поправкам к Конституции» и «изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе».

Воскресенский назвал состоявшийся разговор конструктивным, а Рабцевич хорошо отозвался о власти в интервью и заявил, что продолжит вести бизнес в «Парке высоких технологий», где «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

Отмечается, что ни тот, ни другой не выходили на протесты и оказались в СИЗО за поддержку Бабарико.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовали за президента страны Александра Лукашенко, и только 10,1% — за Светлану Тихановскую. Многие жители республики с такими результатами не согласились и вышли на улицы с демонстрациями, которые не заканчиваются уже два месяца.