В американском штате Юта из‑за коронавируса погибли около 10 тысяч норок

В американском штате Юта из‑за коронавируса за две недели погибли около 10 тысяч норок, сообщил Gizmodo.

По словам местных чиновников, животные умерли, скорее всего, из‑за контакта с инфицированными COVID-19 людьми. Массовая смерть норок затронула девять пушных ферм, расположенных в штате.

Незадолго до гибели животных ветеринар UDAF Дин Тейлор сообщал, что норки испытывают проблемы с дыханием, а также страдают от насморка и выделений из глаз — подобные симптомы наблюдаются у больных коронавирусом людей.

Это не первый случай массового заболевания норок. Ранее вспышки коронавируса поразили фермы в Нидерландах и Испании. В Европе норок убивают для сдерживания COVID-19, в частности, недавно около миллиона животных забили в Дании.

В Юте норки избежали забоя, поскольку, по данным CDC, вероятность заражения людей через контакты с животными относительно невелика. Коронавирус у норок, как считают специалисты, опаснее для их сородичей, особенно для старых особей — они чаще умирают от болезни.