В Европе из‑за коронавируса убили более миллиона норок

В Нидерландах и Испании из‑за массового заражения животных коронавирусом убили более миллиона норок, сообщила британская газета The Guardian.

В Нидерландах на фермах истребили около миллиона животных, еще 100 тыс. норок приказали убить в Испании на ферме Ла-Пуэбла-де-Вальверде. Животных убили из‑за опасений, что от них коронавирус может передаться людям.

Однако подтверждений, что человек может заразиться COVID-19 от животных, пока нет. Тем не менее ученые считают, что коронавирус зародился у летучих мышей, а потом передался человеку. В природе риск такого заражения невелик, но на фермах он гораздо выше.