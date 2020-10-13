Энджел Олсен выпустила 11-минутный трек «Time Bandits»

В видео Олсен сидит за фортепиано в своем доме в Эшвилле и аккомпанирует себе. По словам певицы, она написала песню всего несколько недель назад после своего возвращения из Сент-Луиса.

Американская певица и автор-исполнитель Энджел Олсен выпустила новый 11-минутный трек под названием «Time Bandits». Она записала его для платформы IGTV.

Публикация от Angel Olsen (@angelolsenmusic) 11 Окт 2020 в 11:23 PDT

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«Вопреки здравому смысле я решила выпустить новые песни. Это бизнес, но это мой бизнес», — написала Олсен в комментарии к видео.

Прошедшим летом Олсен записала кавер на песню Бобби Винтона «Mr. Lonely» 1962 года — композиция стала саундтреком фильма Миранды Джулай «Kajillionaire». Также Олсен выпустила видео «Whole New Mess» и одноименный альбом.