Энджел Олсен выпустила 11-минутный трек «Time Bandits»

Американская певица и автор-исполнитель Энджел Олсен выпустила новый 11-минутный трек под названием «Time Bandits». Она записала его для платформы IGTV.
В видео Олсен сидит за фортепиано в своем доме в Эшвилле и аккомпанирует себе. По словам певицы, она написала песню всего несколько недель назад после своего возвращения из Сент-Луиса.
«Вопреки здравому смысле я решила выпустить новые песни. Это бизнес, но это мой бизнес», — написала Олсен в комментарии к видео.
Прошедшим летом Олсен записала кавер на песню Бобби Винтона «Mr. Lonely» 1962 года — композиция стала саундтреком фильма Миранды Джулай «Kajillionaire». Также Олсен выпустила видео «Whole New Mess» и одноименный альбом.