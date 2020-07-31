Энджел Олсен записала кавер на песню «Mr. Lonely» для трейлера фильма «Kajillionaire»

«Kajillionaire» — новая комедия режиссера Миранды Джулай , известной по картине «Я и ты и все, кого мы знаем», получившей премию Каннского фестиваля за лучший режиссерский дебют. Фильм рассказывает историю пары мошенников и их дочери, кульминацией которой становится, как отмечает Variety, «отчаянное, наспех задуманное ограбление».

Американская певица Энджел Олсен записала кавер на песню Бобби Уинтона «Mr. Lonely» 1962 года. Композиция, записанная совместно с композитором Эмилем Моссери, появилась в трейлере фильма «Kajillionaire».

Выход фильма запланирован на 18 сентября. Будет ли комедия показана в российских кинотеатрах, пока неизвестно. Главные роли в картине сыграли звезда «Мира дикого запада» Эван Рейчел Вуд, номинанты «Оскара» Дебра Уингер и Ричард Дженкинс, а также обладательница «Золотого глобуса» Джина Родригез.

Энджел Олсен на днях выпустила видео «Whole New Mess» на трек со своего грядущего одноименного альбома, который ожидается 28 августа.