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Игра света и тени в клипе Энджел Олсен «Whole New Mess»

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:04

Американская певица и автор-исполнитель Энджел Олсен выпустила новое видео «Whole New Mess» на трек со своего грядущего одноименного альбома. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В меланхоличном видео, снятом Эшли Коннор, Олсен исчезает и появляется в темноте и вспышках света на фоне леса.

Премьера видео состоялась 28 июля, а альбом «Whole New Mess» должен выйти месяцем позже — 28 августа. На нем будет 11 треков.

«Афиша Daily» не раз добавляла композиции и пластинки Энджел Олсен в списки лучших релизов — например, альбом «My Woman» стал одним из лучших в сентябре 2016 года.

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