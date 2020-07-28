Игра света и тени в клипе Энджел Олсен «Whole New Mess»

Американская певица и автор-исполнитель Энджел Олсен выпустила новое видео «Whole New Mess» на трек со своего грядущего одноименного альбома. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В меланхоличном видео, снятом Эшли Коннор, Олсен исчезает и появляется в темноте и вспышках света на фоне леса.

Премьера видео состоялась 28 июля, а альбом «Whole New Mess» должен выйти месяцем позже — 28 августа. На нем будет 11 треков.