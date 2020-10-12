ТАСС: главы МИД ЕС приняли решение ввести санкции из‑за инцидента с Навальным

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза, решили ввести санкции против тех, кто ответственен за покушение на Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал агентству собеседник из «делегации одной из европейских стран в Совете ЕС», санкции будут введены против физических и юридических лиц. Заседание Совета Евросоюза в настоящее время проходит в Люксембурге.

При этом список тех, кто должен попасть под санкции, пока не утверждался. Как утверждает источник ТАСС, с перечнем «будут работать послы ЕС на ближайших заседаниях в Брюсселе, то есть начиная уже со среды».

Другой дипломат рассказал агентству, что у Евросоюза нет конкретных подозреваемых в связи с покушением на Навального. Поэтому в ЕС рассматривают вариант создания механизма, по которому ввести санкции против российских официальных лиц можно будет не за применение химического оружия, а за противодействие прозрачному расследованию инцидента.

Ранее сегодня стало известно, что Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Александра Лукашенко. По словам источников ТАСС, на это повлияла тайная инаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября.