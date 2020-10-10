Google запустил бесплатные курсы для россиян, которые ищут работу

Компания Google в России открыла бесплатные курсы для людей, которые ищут работу. Об этом сообщает проект «Такие дела».

Сервис стал частью программы помощи во время кризиса, возникшего во время пандемии коронавируса. На платформе «Google Навыки» можно подобрать индивидуальные планы онлайн-занятий и очных семинаров. Сейчас пользователям доступны курсы, среди которых — «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», «Основы интернет-маркетинга» и «Продвижение с помощью поисковых систем». Сервис планирует увеличить количество курсов.

«Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте «Google Тренды», согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса «Вакансия», — заявила глава Google Россия Юлия Соловьева.

В курсе «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», созданном вместе с центром «Моя карьера», представлено три модуля, обучающих поиску подходящих вакансий. Программа состоит из 15 уроков по 15 минут, которые подойдут недавно выпустившимся из вузов, людям, попавшим под сокращение, и родителям, которые выходят из декретного отпуска.

В июне 2020 года число безработных в России достигло 4,6 млн человек, то есть 6,2%. Это максимальный показатель с 2012 года, когда он был равен 6,5%.

В мае резко возросла безработица среди женщин. Президент Владимир Путин заявил, что «здесь нет ничего для нас неожиданного». Он обратился к федеральным ведомствам и региональным властям с требованием уделить этой проблеме максимальное внимание.