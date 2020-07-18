Безработица в России достигла максимума за последние восемь лет

Число безработных в России в июне 2020 года достигло 4,6 млн человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные подсчеты Росстата.

Уровень безработицы составляет 6,2%. Это максимальный показатель с 2012 года, когда он был равен 6,5%. Официально как безработные зарегистрировались 2,8 млн человек — это на 30% больше, чем в мае, и почти в четыре раза больше, чем до начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в мае резко выросла безработица среди женщин. В то же время Владимир Путин, говоря о росте безработицы, заявил, что «здесь нет ничего для нас неожиданного». Он обратился к федеральным ведомствам и региональным властям с требованием уделить максимальное внимание этой проблеме.