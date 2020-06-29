В мае резко выросла безработица среди женщин, пишет «Интефакс» со ссылкой на доклад Росстата. При этом среди мужчин безработица даже незначительно снизилась.

Согласно данным Росстата, в мае уровень безработицы среди женщин резко увеличился с 5,4% до 6,1%. А среди мужчин — снизился с 6,1% до 6%. Как предполагает «Интерфакс», резкий скачок безработицы среди женщин может объясняться увольнениями в секторе услуг.

Общий уровень безработных в России в мае достиг 6,1% — это худший результат за последние восемь лет. Последний раз уровень безработицы в России превышал 6% в марте 2012 года.

Численность безработных в мае увеличилась на 227 тысяч человек и составила 4 млн 513 тысяч человек. Наибольшая доля безработных в Чечне, Тыве и Ингушетии. Наименьшая — на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

У трети безработных нет никакой профессиональной квалификации. Четверть людей лишилась работы в период пандемии коронавируса.