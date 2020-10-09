Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток

Участника группы Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами, которая прошла 7 октября, сообщил телеграм-канал Avtozak Live.

По словам журналистов, суд проигнорировал доводы защиты и факты нарушений со стороны сотрудников полиции. Кроме того, заседание по делу пытались начать без присутствия адвокатов Софеева — подсудимому удалось добиться, чтобы слушание прервали.

Суд отклонил ходатайства адвоката Дмитрия Захватова о ведении протокола заседания и о вызове прокурора и подполковника Ивана Кучерова, который задерживал Софеева. По мнению адвоката Василия Кушнира, дело является полностью гомофобным.

Как сообщает телеграм-канал «Avtozak в суде», Софеева признали виновным в «участии в массовом публичном мероприятии в форме пикетирования». На акции Софеев выступал в роли видеооператора. «Я не очень понимаю, в чем меня обвиняют», — заявил он в зале суда.

Александра Софеева задержали у него дома 8 октября. Накануне он присутствовал при акции в поддержку ЛГБТ: группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда.