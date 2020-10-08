В Москве провели перформанс в поддержку белорусов. На Тверском мосту расстелили красное полотно

Художница Варвара Гранкова и создательница бренда одежды «Нате» Яна Корецкая устроили перформанс в поддержку белорусов. На Тверском мосту у Белорусского вокзала они расстелили 100-метровое полотно из красной ткани. Об этом « Афише Daily » рассказали представители «Нате».

«Этой акцией мы хотели бы напомнить, что совсем рядом с нами происходит нарушение всех человеческих прав самыми варварскими методами, и поддержать тех, кого прямо сейчас разгоняют водометами с минских улиц. Показать им, что они не одни. Поддержать всех: от Светланы Тихановской, которую со вчерашнего дня объявили в России вне закона, до простых молодых ребят, до сих пор борющихся за правду и свою страну. Ведь только благодаря им и во имя них возможны хоть какие‑то перемены к лучшему», — поделились авторы перформанса.

В августе, незадолго после начала белорусских протестов, бренд «Нате» выпустил коллекцию футболок, посвященную им. На футболках написана фраза из песни Виктора Цоя — «Перемен», — которая вновь стала актуальна, причем не только в Беларуси, но и в России.