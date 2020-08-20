Песню «Перемен!» стали слушать в семь раз чаще

В этом месяце число ее прослушиваний выросло в семь раз. Пик популярности пришелся на 15 августа — годовщину смерти Виктора Цоя .

Творчество группы «Кино» бьет рекорды популярности в стриминговых сервисах. В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали « Афише Daily », что песню «Перемен!» в августе пользователи слушали чаще, чем когда‑либо.

На рост прослушиваний могли повлиять и протесты в Беларуси. Там «Перемен!» стала одним из символов акций против действующего строя. Звукорежиссеров, которые включили ее на провластном митинге, даже посадили на 10 дней за хулиганство.

Но не только эта композиция «Кино» стала вновь актуальной. На неделе пластинка «Группа крови» попала в топ-10 альбомного чарта Apple Music, заняв в нем восьмое место. Еще два релиза группы — «Черный альбом» и «Звезда по имени Солнце» — оказались на 14-м и 21-м месте соответственно.

15 августа исполнилось 30 лет со дня смерти лидера «Кино» Виктора Цоя. «Афиша Daily» подготовила масштабный спецпроект к этой дате.