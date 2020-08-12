На футболке, которую в «Нате» называют «естественной реакцией на события в Беларуси», написана фраза из песни Виктора Цоя — «Перемен». «Хочется верить, что эта песня и идея скоро не будут так актуальны в Беларуси», — говорят создатели коллекции.

Петербургский бренд «Нате» выпустил коллекцию футболок, посвященную событиям в Беларуси. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

«Решение сделать линейку было моментальным. Как только мы увидели, что творится у наших друзей и родных, захотелось высказаться, куда‑то выразить свою боль за то, что там происходит», — заявили в компании.

Купить футболки можно в инстаграме «Нате», стоимость одной — 1800 рублей. 10% с продажи каждой футболки до 20 августа пойдут в правозащитный центр «Вясна».

К 9 Мая бренд выпустил коллекцию футболок «Можем не повторять?», посвященную Дню Победы.