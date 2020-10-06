Премьер-министр Киргизии ушел в отставку. Его место занял оппозиционер, освобожденный из тюрьмы

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку после начавшихся в стране протестов и беспорядков. Об этом сообщил Sputnik.

Парламент уже избрал новым главой правительства Садыра Жапарова — бывшего депутата, который отбывал 10-летний срок за организацию беспорядков в одной из тюрем Бишкека. Вчера он был освобожден из заключения демонстрантами.

«Кворума нет. Но 35 присутствующих депутатов дали согласие поддержать кандидатуру Садыра Жапарова», — заявил участник протестного движения Аманбол Бабакулов.

При этом депутат Дастан Бекешев сообщил, что еще 32 парламентария выступили против назначения Жапарова на пост премьер-министра. Они провели альтернативное собрание в Доме кино в Бишкеке.

Ранее в отставку также ушел глава парламента республики Дастан Джумабеков. Кроме того, свои полномочия сложил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Это произошло после того, как в столице Киргизии начались массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент. Демонстранты захватили Белый дом, освободили из СИЗО бывшего президента страны. Во время митингов пострадали более 500 человек, один гражданин погиб. ЦИК признал итоги парламентских выборов недействительными.