ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными. Мэр Бишкека подал в отставку

Из мест заключения был освобожден не только бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев , но и бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов. Все они были осуждены или за коррупцию, или за попытку захвата власти и организацию массовых беспорядков.

В Киргизии во время протестов пострадали более 500 человек, один гражданин погиб. К утру стало известно, что протестующие захватили не только Белый дома, но и здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии . После захвата Белого дома в здании начался пожар.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью произошла попытка незаконного захвата власти. «Некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — сказал он. Жээнбеков также призвал политические партии «убрать своих сторонников с улиц».

В то же время ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными.

Лидер оппозиционной партии «Ата мекен» («Родина») Жанар Акаев заявил, что вместо действующего правительства в стране будет созвано народное правительство и назначен новый премьер-министр. Вместе с тем в отставку подал мэр Бишкека Азиз Суракматов. Протестующие назначили вместо него кандидата в депутаты от оппозиционной партии Жоошбека Коеналиева. Также они выбрали новых главу Государственного комитета национальной безопасности и Генерального прокурора. Дальше от должности собираются отстранить и президента Киргизии. В стране создан координационный совет для восстановления правового поля.

Протесты в Бишкеке начались после окончания выборов в парламент, по итогам которых места в правительстве заняли представители четырех партий, которые считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли. Всего в голосовании приняли участие 16 партий. О начале протестов можно прочитать здесь.