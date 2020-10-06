В Киргизии после парламентских выборов начались протесты. Митингующие ворвались в Белый дом

В столице Киргизии Бишкеке после оглашения результатов парламентских выборов начались протесты, в ходе которых митингующие ворвались в Белый дом — здание, где работают парламент, президент республики и его администрация. Об этом сообщили «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.
Участники протестной акции забросали Белый дом бутылками с зажигательной смесью и ворвались в здание. Никакого противодействия со стороны правоохранителей внутри они не встретили. Вскоре в сети появились фотографии людей, предположительно, в кабинете президента: они ходили по столу и выбили портрет президента из рамы.
От Белого дома протестующие двинулись к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Участники митинга сломали ворота СИЗО и потребовали выпустить экс-главу государства — через полчаса его вывели из изолятора. По информации Sputnik, Атамбаев выступит на площади Ала-Тоо.
Атамбаева арестовали в августе 2019 года и приговорили в июне 2020 года к 11 годам и двум месяцам тюремного заключения — бывший президент был осужден по делу о коррупции.
Протесты в Бишкеке начались после окончания выборов в парламент, по итогам которых места в правительстве заняли представители четырех партий, три из которых считают провластными. Основные оппозиционные партии не прошли. Всего в голосовании приняли участие 16 партий.