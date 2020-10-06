В Киргизии после парламентских выборов начались протесты. Митингующие ворвались в Белый дом

В столице Киргизии Бишкеке после оглашения результатов парламентских выборов начались протесты, в ходе которых митингующие ворвались в Белый дом — здание, где работают парламент, президент республики и его администрация. Об этом сообщили «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.

Участники протестной акции забросали Белый дом бутылками с зажигательной смесью и ворвались в здание. Никакого противодействия со стороны правоохранителей внутри они не встретили. Вскоре в сети появились фотографии людей, предположительно, в кабинете президента: они ходили по столу и выбили портрет президента из рамы.