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Минприроды не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб

Семён Гудошников
Сегодня в 18:17

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб. Его слова передает РИА «Новости».

«Вы спросили, каков масштаб катастрофы: для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами — восемь серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится, это не такой сильный ожог», — сказал Кобылкин.

Министр также не считает, что причина случившегося — техногенная. По его словам, на тушах мертвых животных, которых брали на анализ, следов нефтепродуктов не нашли.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза. Источник загрязнения, как и его масштаб, пока не определен.

В Минприроды края отрицает, что утечка была масштабной, а появление мертвых животных на побережье списывает на шторм. Росрыболовство возбудило дело по статье 8.42. КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе). Власти Камчатки рассматривают три возможные причины случившегося: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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