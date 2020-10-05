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Власти Камчатки назвали три версии загрязнения акватории у берегов полуострова

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:58

Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения акватории Тихого океана у берегов полуострова. В их числе — техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, передает ТАСС.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, есть версия, что это антропогенное загрязнение. «Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких‑то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — отметил он.

Также в числе возможных причин называется природное воздействие: например, поведение «водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию». Кроме того, рассматривается версия сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, добавил Солодов.

Истинная причина будет установлена только после получения расширенных результатов проб.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза. Источник загрязнения, как и его масштаб, пока не определен.

В Минприроды края отрицают, что утечка была масштабной, а появление мертвых животных на побережье списывают на шторм. Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку по факту загрязнения вод у берегов Камчатки и гибели морских животных. Росрыболовство возбудило дело по статье 8.42. КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе).

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