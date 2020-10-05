ВОЗ: коронавирусом заразились около 10% населения Земли

Во время пандемии коронавирусом заразились около 10% жителей планеты. Так считает исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ABC News.

По словам Райана, вирус коснулся уже более 760 млн человек. При этом по официальным данным, которые предоставляет Университет имени Джона Хопкинса, в мире зафиксированы свыше 35,3 млн инфицированных COVID-19.

Если данные ВОЗ верны, то в мире диагностируется лишь каждый двадцатый зараженный. Причиной этого может быть нехватка тестов в некоторых регионах или намеренное занижение цифр со стороны правительств государств, пишет ABC.

«Подавляющее большинство населения мира по-прежнему находится в зоне риска», — отметил Райан, добавив, что человечество сейчас «вступает в трудный период».

На данный момент больше всего заболевших в США (7,4 млн), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн). Россия находится на четвертом месте по числу зараженных (1,2 млн): здесь второй день подряд выявляют более 10 тыс. случаев коронавируса. В Москве мэрия объявила об открытии двух резервных госпиталей.