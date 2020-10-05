В России вторые сутки подряд фиксируют более 10 тыс. заражений коронавирусом

В России зарегистрировали 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших растет уже почти месяц, второй день подряд в стране фиксируют более 10 тыс. заражений.

Больше всего новых случаев в Москве (3537), Петербурге (407), Московской (339), Ростовской (244), Нижегородской (198) и Воронежской (182) областях.