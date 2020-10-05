В России вторые сутки подряд фиксируют более 10 тыс. заражений коронавирусом

В России зарегистрировали 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших растет уже почти месяц, второй день подряд в стране фиксируют более 10 тыс. заражений.
Больше всего новых случаев в Москве (3537), Петербурге (407), Московской (339), Ростовской (244), Нижегородской (198) и Воронежской (182) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 225 889. За сутки умерли 117 человек, за весь период — 21 475. Выздоровели за сутки 3181 пациента, за все время — 982 324. Число активных случаев на данный момент — 222 090.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 35,1 млн человек, более 1 млн из них умерли, свыше 24,5 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,4 млн), на втором — Индия (6,6 млн), на третьем — Бразилия (4,9 млн).