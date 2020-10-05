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Художники восстановили уничтоженный стрит-арт Петербурга в AR-приложении

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23

Художники из арт-группы «Явь» восстановили уничтоженный коммунальными службами стрит-арт Петербурга в проекте дополненной реальности — приложении AR Hunter. Об этом творческое объединение рассказало в своем инстаграме.

В приложении уже сейчас можно увидеть работы более чем десяти уличных художников, среди которых — Ульяна Полоз, Виталий Царенков, Саша Блот и Александр Волански. В ближайшее время у AR Hunter выйдет обновление: создатели проекта обещают много новых арт-объектов.

Чтобы воспользоваться AR Hunter, нужно скачать приложение в App Store или Play Маркете, открыть в нем карту и найти в городе метку, при наведении камеры на которую появится AR-граффити. Метками могут быть значки пожарных служб, вывески и таблички электросетей.

Идея перенести муралы в AR-формат пришла художнице и лидеру «Яви» Анастасии Владычкиной прошлой осенью. В ходе разработки приложения, как рассказывает Владычкина, авторы отказались от услуг нескольких ИТ-компаний, которые хотели монетизировать стрит-арт.

В Москве по настоянию главного архитектора города Сергея Кузнецова все-таки сохранят мурал со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». А художник Эрик Булатов недавно открыл в Выксе свою первую стрит-арт-работу: она объединила два известных произведения автора — «Стой — иди» и «Амбар в Нормандии».

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