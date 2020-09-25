Художник Эрик Булатов представит свой первый мурал в Выксе

В Индустриальном стрит-арт-парке на территории Выксунского металлургического завода появится мурал площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Он соединит в себе две известные работы Булатова: «Стой — иди» и «Амбар в Нормандии».

Художник Эрик Булатов представит свою первую стрит-арт-работу в Выксе. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе фестиваля «Арт-овраг».

«Обе картины представляют из себя максимальный контраст: в одном случае это пространственный контраст (стой-иди, статика и динамика), в другом случае — контраст света и темноты. Я хочу показать, что эти контрастные понятия могут не отрицать друг друга, а, наоборот, сотрудничать, образуя некое единство», — рассказал Булатов.

Фреска Булатова станет третьим муралом в Индустриальном стрит-арт-парке в Выксе. В 2017 году там появилась работа уличного художника Миши Most, а два года спустя парк украсило граффити Алексея Луки.

«Афиша Daily» дважды беседовала с Эриком Булатовым: в первом интервью художник беседует с куратором Виктором Мизиано о реабилитации советского и красоте, а во втором — рассказывает вместе со своей супругой Натальей о связи с Екатеринбургом и свободе.