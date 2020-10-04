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На Камчатке после утечки загрязнений возбудили дело. Губернатор сказал, что ситуация улучшилась

Семён Гудошников
Сегодня в 14:23

Росрыболовство возбудило административное дело из‑за загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой.

Дело возбуждено по статье 8.42. КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе). Яровая считает, что местные надзорные органы не приняли надлежащие меры после сообщений о загрязнении.

К установлению причин загрязнения привлекут специалистов Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Сотрудники КамчатНИРО вместе с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов записал накануне видеообращение, где пообещал уволить чиновников, если выяснится, что кто‑то из них замалчивал факты о ЧП или приукрашивал ситуацию.

Позже, однако, губернатор сказал, что ситуация в Авачинской бухте «существенно улучшилась». По его мнению, это произошло из‑за уникальной способности океана к самовоcстановлению. При этом в некоторых бухтах, отметил Солодов, обнаружены «выброшенные скопления» морских ежей, звезд и нескольких осьминогов, а в Вилючинске — полоса из мертвых морских ежей и звезд.

«Мы будем добиваться полноценного и досконального изучения причин, но сейчас констатируем, что ситуация существенно улучшилась за последние дни», — заявил губернатор.

В начале октября местные жители сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два с половиной раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Источник загрязнения, как и его масштаб, пока не определены.

В Минприроды края отрицают, что утечка была масштабной, а появление мертвых животных на побережье списывают на шторм. Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку по факту загрязнения вод у берегов Камчатки и гибели морских животных.

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