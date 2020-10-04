«Чернобыль ничему никого не учит»: что пишут про экологическую катастрофу на Камчатке

На Камчатке, в районе Халактырского пляжа произошла экологическая катастрофа, которая привела к отравлению людей и гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два с половиной раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Источник загрязнения, как и его масштаб, пока не определены.

При этом в Минприроды региона отрицают, что утечка была масштабной, а появление мертвых животных на побережье списывают на шторм. Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку по факту загрязнения вод у берегов Камчатки и гибели морских животных.

«Афиша Daily» собрала реакции журналистов, политологов и деятелей искусства на произошедшую утечку загрязнений и на действия местных властей в связи с этой ситуацией.

Журналист

Журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал в своих соцсетях видеоролики разлива нефтепродуктов на Камчатке. Он также приложил рассказ Антона Морозова — серфера из выпуска «вДудя» про полуостров:

«Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас — человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, — случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция.

<…>

В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых — горы мертвых обитателей повсюду.

<…>

Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан.

Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было».

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Ксения Собчак

Журналистка и политик

«Камчатка! Сегодня мы с тобой! Только вроде появился шанс развить внутренний туризм, и вот опять… Чернобыль ничему никого не учит. От людей опять попытались скрыть экологическую катастрофу!!!

В качестве одной из версий произошедшего экологи называют утечку Гептила — высокотоксичного ракетного топлива.

Местное Минприроды заявляет, что ситуация уже в норме…

Камчатке грозит страшная опасность. Побережье Тихого океана от мыса Налычева до Авачинской бухты усыпано телами тысяч мертвых морских обитателей, а местные жители и туристы жалуются на плохое самочувствие, рвоту, лихорадку и судороги. Поблизости нет ни крупных населенных пунктов, ни промышленных предприятий, зато выше по реке Налычева, которая впадает в океан в этом месте, расположен военный полигон, на котором, как утверждают активисты и экологи хранятся ядовитые вещества, в частности, 20 тонн мышьяка. Однако, есть версии и пострашнее — утечка Гептила, очень токсичного и опасного для всего живого гептила».

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Алексей Пивоваров

Журналист

«На Камчатке, кажется, прямо сейчас разворачивается экологическая катастрофа. Происходит все по привычному для нас сценарию: сначала власти ничего не сообщает и все скрывают, потом начинается скандал, а власти все равно пытаются скрыть.

Вот как это происходит на Камчатке: люди начали писать о разливе неизвестного вещества и о том, как куча людей им отравилась. В сети стали появляться видео и фотографии воды странного цвета и погибших морских обитателей. Что же сделали власти? Начали публично рассказывать о том, как они проверяют, что же произошло? Нет! Они опубликовали видео «чистого» берега и заверили, что «цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый»👌.

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Владимир Милов

Политик

«Экологическая катастрофа на Камчатке — практически гарантированное дело рук военных. Там просто никого больше нет такого масштаба, промышленности нет. То что власти говорят про «сбросы с проплывающих судов» — смешно и звучит как заведомая попытка отмазать военных».

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Елизавета Маслова

Биоинженер

«Мы посмотрели предварительный отчет химического анализа проб воды, где указано превышение по нефтепродуктам в 4 раза и в 2,5 раза по фенолу. Есть версия, что произошеел выброс нефтепродуктов с мимопроходящих судов. Эта версия не выдерживает никакой критики, тк нет ни характерного запаха, ни нефтяной пленки. Нефтепродукты легче воды, их растворимость не превышает 0,01%. Токсичность водорастворимых фракций должна быть от 15 до 200 мг/л чтобы загубить фауну. Превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) нефтепродуктов в 4 раза, которой оперируют чиновники, не может быть так критична. При известных случаях разлива нефти ПДК была превышена в несколько тысяч раз».

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Ирена Понарошку

Телеведущая

«Я не понимаю. Почему губернатор Камчатки не может просто открыто обратиться к народу и сказать: «Да, мы облажались. У нас тут ****(беда). Нам нужна помощь МЧС, экологов, океанологов и волонтеров».

Но нет. Вместо этого Минприроды Камчатского края утверждает, что «ничего аномального не зафиксировано».

Тем временем побережье от мыса Налычева до Авачинской бухты (это около 40 км) усыпано тысячами мертвых тел морских обитателей, часть из которых уникальны и живут только у берегов Камчатки. Морское дно мертво.

У людей при приближении к воде начинаются аллергические реакции, кашель, резь в глазах. Местные серфингисты получили отравление и ожоги роговицы глаза I и II степени».

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Максим Покровский

Солист группы «Ногу свело»

«Так выглядела моя Камчатка полтора года назад.