Ким Кардашьян призвала своих подписчиков в твиттере поддержать Армению

Американская звезда с армянскими корнями Ким Кардашьян обратилась к своим подписчикам в твиттере с просьбой поддержать Армению в разгоревшемся в Нагорном Карабахе конфликте.
«Армения стала жертвой необоснованных атак со стороны Азербайджана, которые сопровождаются дезинформационной кампанией в ее адрес», — утверждает Ким Кардашьян.
Она призвала своих подписчиков (а их почти 67 млн) заполнить форму на сайте Национального комитета армян США, чтобы тот потребовал у американского правительства инициировать международное расследование сложившейся ситуации и предпринять дипломатические меры, необходимые для разрешения конфликта.
Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся на территории Нагорного Карабаха с новой силой 27 сентября 2020 года. Точное количество пострадавших неизвестно, стороны говорят о сотнях погибших.
Правительства обеих стран обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а международное сообщество призывает Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия на территории Нагорного Карабаха.