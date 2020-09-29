Ким Кардашьян призвала своих подписчиков в твиттере поддержать Армению

Американская звезда с армянскими корнями Ким Кардашьян обратилась к своим подписчикам в твиттере с просьбой поддержать Армению в разгоревшемся в Нагорном Карабахе конфликте.

«Армения стала жертвой необоснованных атак со стороны Азербайджана, которые сопровождаются дезинформационной кампанией в ее адрес», — утверждает Ким Кардашьян.

Она призвала своих подписчиков (а их почти 67 млн) заполнить форму на сайте Национального комитета армян США, чтобы тот потребовал у американского правительства инициировать международное расследование сложившейся ситуации и предпринять дипломатические меры, необходимые для разрешения конфликта.