«Второй месяц люди упрямо выходят на улицы»: Ирина Шихман выпустила фильм о протестах в Хабаровске

На ютьюб-канале «А поговорить?» вышел почти двухчасовой документальный фильм о протестах в Хабаровске. Ирина Шихман и ее команда отправились в город, где поговорили с активистами, родственниками Сергея Фургала и врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.

«Август — такой август. Протесты в Беларуси, митинги за шихан Куштау в Башкирии, отравление Навального в Томске. На этом фоне некоторым кажется, что теперь события в Хабаровске уже точно забудутся, затрутся и рассосутся. Но нет. Уже второй месяц люди упрямо выходят на улицы: «Мы все еще тут, губернатор Фургал все еще в заключении». Ежедневно я получаю десятки сообщения от хабаровчан: люди возмущены, что крупнейшие с 1993 года протесты в России почти никем не освещаются», — говорит Шихман.