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«Второй месяц люди упрямо выходят на улицы»: Ирина Шихман выпустила фильм о протестах в Хабаровске

Анастасия Цой
Сегодня в 16:50

На ютьюб-канале «А поговорить?» вышел почти двухчасовой документальный фильм о протестах в Хабаровске. Ирина Шихман и ее команда отправились в город, где поговорили с активистами, родственниками Сергея Фургала и врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.

«Август — такой август. Протесты в Беларуси, митинги за шихан Куштау в Башкирии, отравление Навального в Томске. На этом фоне некоторым кажется, что теперь события в Хабаровске уже точно забудутся, затрутся и рассосутся. Но нет. Уже второй месяц люди упрямо выходят на улицы: «Мы все еще тут, губернатор Фургал все еще в заключении». Ежедневно я получаю десятки сообщения от хабаровчан: люди возмущены, что крупнейшие с 1993 года протесты в России почти никем не освещаются», — говорит Шихман.

Врио губернатора Хабаровского края во время съемок фильма написал письмо Сергею Фургалу, в котором заверил бывшего главу региона, что в городе все хорошо. Активисты рассказали, что протестующих начали задерживать после того, как в регион приехал Дегтярев.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последнее время среди лозунгов появились антипутинские, жители начали выступать против действующей власти.

Врио губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР, то есть однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев, который до этого никак не был связан с краем. В первое время он отказывался выходить к протестующим и общаться с ними. Месяц назад он все-таки появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.

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