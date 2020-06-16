«Ты слышишь этот гром?»: Idles выпустили клип на первый трек с нового альбома

Британская рок-группа Idles выпустила клип на трек Grounds с нового альбома Ultra Mono, который выйдет 25 сентября.
В видео солист группы Джо Талбот едет по пустынным улицам города, пока не сталкивается с уличным грабителем. «Ты не поймаешь меня, уставившись на солнце», — поет Талбот. «Ты слышишь этот гром? Это звук силы, выраженной в цифрах», — повторяет он.
Песня Grounds стала первым релизом из нового альбома бэнда. Всего в Ultra Mono войдет 12 треков: «War», «Grounds», «Mr. Motivator», «Anxiety», «Kill them with kindness», «Model Village», «Ne touche pas moi», «Carcinogenic», «Reigns», «The Lover», «A hymn» и «Danke».
Ultra Mono станет третьей пластинкой группы. До этого Idles выпускали студийные альбомы в 2017 и 2018 годах.