«Ты слышишь этот гром?»: Idles выпустили клип на первый трек с нового альбома

Британская рок-группа Idles выпустила клип на трек Grounds с нового альбома Ultra Mono, который выйдет 25 сентября.

В видео солист группы Джо Талбот едет по пустынным улицам города, пока не сталкивается с уличным грабителем. «Ты не поймаешь меня, уставившись на солнце», — поет Талбот. «Ты слышишь этот гром? Это звук силы, выраженной в цифрах», — повторяет он.