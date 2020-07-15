Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles

Британские панки Idles выпустили клип на трек «A Hymn» из своего грядущего альбома «Ultra Mono», который выйдет 25 сентября этого года.

«Это гимн радости злодейскому, пожирающему плоть вирусу горожан. Это мелодия обывательских зубов, погружающихся в вашу шею, пока вы спите стоя и с открытыми глазами. Аминь», — так описали сингл сами Idles.