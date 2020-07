Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива.