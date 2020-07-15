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Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles

Илья Голубев
Сегодня в 14:06

Британские панки Idles выпустили клип на трек «A Hymn» из своего грядущего альбома «Ultra Mono», который выйдет 25 сентября этого года.

«Это гимн радости злодейскому, пожирающему плоть вирусу горожан. Это мелодия обывательских зубов, погружающихся в вашу шею, пока вы спите стоя и с открытыми глазами. Аминь», — так описали сингл сами Idles.

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива.

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