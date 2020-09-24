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«feelshκι χoρoshό»: актер Эдриен Броди привился российской вакциной от COVID-19

Анастасия Цой
Сегодня в 16:52

Актер Эдриен Броди («Пианист», «Полночь в Париже», «Отель «Гранд Будапешт») рассказал в инстаграме, что привился российской вакциной от коронавируса.

«Вчера я вызвался принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я сделал первую прививку <…> и хотел сообщить вам, что это полностью безопасно», — написал актер в первой части поста.

«with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши», — пошутил он во второй.

В комментарии к посту пришли русскоязычные люди, они оценили шутку актера, что после вакцинации российским препаратом человек получает возможность писать по-русски.

«Прошли почти сутки. Скажите, не хочется ли вам погладить медведя во дворе?» — пошутил один из пользователей. Вот еще комментарии: «Он стал одним из нас!», «Это очень смешно. Вколите еще одну дозу вакцины, чтобы окончательно перейти на русский», «Приезжайте сниматься к нам, вас очень не хватает. Тем более уже провакцинировались».

В начале августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов.

Российская вакцина уже успела стать мемом в англоязычном твиттере.

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