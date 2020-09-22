Правозащитники: в Беларуси за четыре месяца возбуждено более 250 уголовных дел против оппозиционеров

В Беларуси с начала избирательной кампании по выборам президента страны было возбуждено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и протестующих. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены дела, это:

«Массовые беспорядки». Минимум 87 фигурантов дел по этой статье;

«Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». «Дело Тихановского», «Гродненское дело», «Дело 14 июля»;

«Уклонение от уплаты налогов». По этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста;

«Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок»;

«Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Также известно о начале уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим статьям Уголовного кодекса. «Весна» публикует список политических заключенных.

Основные соперники Александра Лукашенко на выборах президента — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало — не были допущены к выборам. Бабарико и Тихановский задержаны, Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования. Белорусская оппозиция объединилась вокруг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской.

По официальным данным, Александр Лукашенко выиграл выборы, набрав 80% голосов. Эксперты говорят о массовых фальсификациях на выборах. Лукашенко не признали президентом не только многие белорусы, но и страны Евросоюза и Европарламент.

После выборов начались акции протеста. Мирных демонстрантов жестоко задерживали, избивали и насиловали в СИЗО.