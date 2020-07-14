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Виктору Бабарико отказали в регистрации на президентских выборах в Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53

Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Об этом передает «Интерфакс».

Причиной отказа глава ЦИК Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации. Также в комиссии заявили, что Бабарико получал помощь иностранного государства. За иностранную помощь посчитали участие в инициативной группе Бабарико сотрудников «Белгазпромбанка», акционерами которого являются российские «Газпром» и Газпромбанк.

В регистрации также отказали Валерию Цепкало. В ЦИК заявили, что после проверки собранных за него подписей оказалось меньше ста тысяч. Двух других кандидатов — Андрея Дмитриева и Анну Канопацкую — зарегистрировали.

Бабарико считался одним из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах. В онлайн-опросах на крупных белорусских сайтах Бабарико набирал около 50% голосов, в то время как Лукашенко — в районе 3%. После этого у действующего президента Беларуси появилось прозвище «Саша 3%».

Бабарико занимал должность председателя правления Белгазпробанка до 12 мая 2020 года. После ухода с поста и выдвижения себя на пост президента, его и его сына задержали. Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег в Белгазпромбанке, его сына в уклонении от уплаты налогов. В данный момент оба находятся в СИЗО. В поддержку Бабарико записал видео американский актер Элайджа Вуд.

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