Педагогам Петербурга предложили искать экстремистский контент в соцсетях школьников

Власти Петербурга разослали в городские школы «алгоритм действий» для их сотрудников, если те обнаружат «причастность учащихся» к экстремистским группам. Сканы документа опубликовал телеграм-канал «Нечаянная радость».

Педагогам предлагают мониторить соцсети учеников и следить, нет ли там экстремистского контента: призывов «к насильственному изменению основ конституционного строя» или «к осуществлению экстремистской или террористической деятельности», «публичного оправдания терроризма», «возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни», «пропаганды и реабилитации нацизма» и подобного. Интересно, что к экстремистским организациям авторы «алгоритма» отнесли как неонацистские, так и антифашистские движения.

Если таковой контент обнаружится, педагогам следует сделать скриншот, передать служебную записку с ним директору школы, который, в свою очередь, направит ее в районный отдел образования и полицейский участок по месту жительства школьника, сделавшего преступную публикацию. Составители документа также заботливо добавили в его бумажную копию ссылки на списки экстремистских организаций.