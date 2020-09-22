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Педагогам Петербурга предложили искать экстремистский контент в соцсетях школьников

Илья Голубев
Сегодня в 17:15

Власти Петербурга разослали в городские школы «алгоритм действий» для их сотрудников, если те обнаружат «причастность учащихся» к экстремистским группам. Сканы документа опубликовал телеграм-канал «Нечаянная радость».

Педагогам предлагают мониторить соцсети учеников и следить, нет ли там экстремистского контента: призывов «к насильственному изменению основ конституционного строя» или «к осуществлению экстремистской или террористической деятельности», «публичного оправдания терроризма», «возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни», «пропаганды и реабилитации нацизма» и подобного. Интересно, что к экстремистским организациям авторы «алгоритма» отнесли как неонацистские, так и антифашистские движения.

Если таковой контент обнаружится, педагогам следует сделать скриншот, передать служебную записку с ним директору школы, который, в свою очередь, направит ее в районный отдел образования и полицейский участок по месту жительства школьника, сделавшего преступную публикацию. Составители документа также заботливо добавили в его бумажную копию ссылки на списки экстремистских организаций.

«Ни этим письмом, ни другими документами классных руководителей и социальных педагогов не обязывают проводить мониторинг социальных сетей. Но современные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или противозаконная информация», — объяснила рассылку пресс-служба петербургского Комитета по образованию.

В августе список экстремистских организаций пополнился движением АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России. — Прим. ред.), которое пропагандирует насилие, отрицание морали и любых форм управления, борьбу с правоохранительными органами и властями. АУЕ было популярно среди российской молодежи, особенно в провинции. За участие в нем теперь можно получить до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

А в начале сентября Красноярский суд принял решение принудительно госпитализировать 14-летнюю девочку, подписавшуюся в «ВКонтакте» на группу о «Колумбайне».

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