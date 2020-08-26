В МВД планируют создать реестр участников АУЕ*

В МВД рассматривают возможность создания единой информационной базы участников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России — прим. ред). Об этом пишет РИА «Новости».

Врио замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук заявил, что «такой вопрос рассматривался», а в правоохранительных органах «только предполагают сделать» подобную базу данных.

По его словам, из‑за того, что запрет АУЕ был принят недавно, у силовиков нет объединенной статистики по подросткам, вовлеченных в деятельность движения.

С 17 августа организация запрещена на территории России, а действия тех, кто пропагандирует идеи АУЕ или склоняет молодежь к криминальной деятельности, попадают под статью уголовного кодекса 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание по ней — до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

АУЕ пропагандирует насилие, отрицание морали и любых форм управления, борьбу с правоохранительными органами и властями.