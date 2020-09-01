перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актер Юра Борисов стал гостем нового выпуска «Вдудя» 12:19
В «Октябре» покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой онлайн-премьеры 12:14
Суд постановил госпитализировать школьницу, подписавшуюся на группу о «Колумбайне» в «ВКонтакте» 11:35
«Гоголь-центр» проведет «Концерт врачам» 11:29
Glen Carrie/Unsplash Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России
Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России 10:43
Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум», за покупку которого раньше грозили уголовные дела 10:39
Умер детский писатель Владислав Крапивин 9:59
Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой» Обновлено в 9:59
«Яндекс.Дзен» будет бороться с фейками. Ему помогут ТАСС, «Интерфакс» и The Bell 9:46
NurPhoto/Getty Images Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе»
Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе» 9:01
В Китае заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке 7:06
Сестры Делевинь начали продавать веганские вина 5:41
В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей 5:25
Netflix начал показывать киноконтент бесплатно 4:38
Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg 4:05
Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье 2:24
Моргенштерн зарегистрировал фирму-общепит 0:47
«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении Вчера в 21:50
Карты Google начали показывать сигналы светофора Вчера в 21:18
Избили Егора Жукова, Marvel выпустил трибьют Чедвику Боузману и другие новости дня Вчера в 20:38 Дайджест
Отключить рекламу

Суд постановил госпитализировать школьницу, подписавшуюся на группу о «Колумбайне» в «ВКонтакте»

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:35

Красноярский суд принял решение принудительно госпитализировать 14-летнюю девочку, подписавшуюся в «ВКонтакте» на группу о «Колумбайне». Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

«Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты. Решение обжалуем», — написал Чиков. Он также добавил, что девочку госпитализируют на неопределенный срок.

Накануне адвокат «Агоры» Владимир Васин специально обратился к психиатру Менделевичу с запросом и попросил провести анализ, оценку аргументированности, обоснованности и убедительности заключения врачебной комиссии — именно на его основе девочку предполагалось госпитализировать.

Менделевич не нашел оснований для госпитализации. «При описании психического статуса девочки психиатрами не указывается, что она в процессе обследования вела себя неадекватно или дезадаптивно», — уточнил он.

По словам психиатра, у девочки не было описано «никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания». Таким образом, уверяет Менделевич, в заключении комиссии не был приведен «ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства».

«Все выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих», — сказал Менделевич, добавив, что психиатры не описали признаки наличия у девочки непосредственной опасности для себя и окружающих.

При этом комиссия заключила, что «при отсутствии обследования в условиях круглосуточного стационара еще более усугубятся личностные особенности, когда возникнет непосредственная опасность ауто- и гетероагрессии». По словам Менделевича, этот вывод является «грубым нарушением принципов психиатрической диагностики», а также «необоснованным, неаргументированным и недоказанным».

Как указал Чиков, профессор и доктор медицинских наук Владимир Менделевич работает завкафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета. Его стаж работы психиатром — 40 лет, а медицинским психологом — 22 года.

Ранее ФСБ отправила 14-летнюю школьницу в психоневрологический диспансер из‑за подписки на группу «Колумбайна». Сестра девочки рассказала, что сотрудники службы ворвались в дом с обыском в пять утра, ее родителей запугали и заставили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Во время разговоров по телефону с главврачом ПНД родителям обещали, что девочку выпустят после 1 сентября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
хип-хоп
«Summer Sound»: Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Люди
Павел Чиков
Владимир Васин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить