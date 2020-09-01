Суд постановил госпитализировать школьницу, подписавшуюся на группу о «Колумбайне» в «ВКонтакте»

Красноярский суд принял решение принудительно госпитализировать 14-летнюю девочку, подписавшуюся в «ВКонтакте» на группу о «Колумбайне». Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

«Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты. Решение обжалуем», — написал Чиков. Он также добавил, что девочку госпитализируют на неопределенный срок.

Накануне адвокат «Агоры» Владимир Васин специально обратился к психиатру Менделевичу с запросом и попросил провести анализ, оценку аргументированности, обоснованности и убедительности заключения врачебной комиссии — именно на его основе девочку предполагалось госпитализировать.

Менделевич не нашел оснований для госпитализации. «При описании психического статуса девочки психиатрами не указывается, что она в процессе обследования вела себя неадекватно или дезадаптивно», — уточнил он.

По словам психиатра, у девочки не было описано «никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания». Таким образом, уверяет Менделевич, в заключении комиссии не был приведен «ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства».

«Все выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих», — сказал Менделевич, добавив, что психиатры не описали признаки наличия у девочки непосредственной опасности для себя и окружающих.

При этом комиссия заключила, что «при отсутствии обследования в условиях круглосуточного стационара еще более усугубятся личностные особенности, когда возникнет непосредственная опасность ауто- и гетероагрессии». По словам Менделевича, этот вывод является «грубым нарушением принципов психиатрической диагностики», а также «необоснованным, неаргументированным и недоказанным».

Как указал Чиков, профессор и доктор медицинских наук Владимир Менделевич работает завкафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета. Его стаж работы психиатром — 40 лет, а медицинским психологом — 22 года.

Ранее ФСБ отправила 14-летнюю школьницу в психоневрологический диспансер из‑за подписки на группу «Колумбайна». Сестра девочки рассказала, что сотрудники службы ворвались в дом с обыском в пять утра, ее родителей запугали и заставили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Во время разговоров по телефону с главврачом ПНД родителям обещали, что девочку выпустят после 1 сентября.